MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi
GeriFutbol TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

 

TFF 1. Ligde hafta içi mesaisi

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi