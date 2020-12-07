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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. maç haftası yarın başlıyor...

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TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. maç haftası yarın başlıyor...
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TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

 

TFF 1. Ligde hafta içi mesaisi 13. maç haftası yarın başlıyor...

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