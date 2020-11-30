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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de erteleme maçları oynanacak! 7. ve 8. haftadan kalan...

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TFF 1. Lig'de erteleme maçları oynanacak! 7. ve 8. haftadan kalan...
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TFF 1. Lig'de ertelenen 7. ve 8. hafta müsabakaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki ekip, 7. hafta maçında saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

 

TFF 1. Ligde erteleme maçları oynanacak 7. ve 8. haftadan kalan...

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