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GeriFutbol TFF 1. Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak?
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak?

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TFF 1. Lig'de erteleme maçları ne zaman oynanacak?
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TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.

 

TFF 1. Ligde erteleme maçları ne zaman oynanacak

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