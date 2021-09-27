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TFF 1. Lig'de Eren Derdiyok fırtınası! Ankaragücü'nde 7 maç, 6 gol...

#Ankaragücü#Transfer Haberleri#Eren Derdiyok
TFF 1. Ligde Eren Derdiyok fırtınası Ankaragücünde 7 maç, 6 gol...

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok, transfer olduğu Ankaragücü'nde harikalar yaratıyor.

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Süper Lig'de Kasımpaşa, Göztepe, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Eren Derrdiyok, Ankaragücü'nde en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Sezon başı TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü'ne transfer olan 33 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı ilk 7 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Derdiyok, bu hafta Başkent ekibinin Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede de hat-trick yaptı. Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Ankaragücü maçı 4-0 kazanırken şampiyonluk iddiasını da ortaya koydu.

Ankaragücü, böylece puanını 15'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti. TFF 1. Lig'de Ümraniyespor'un liderliği ise sürüyor.

Göztepe günleriyle Eren Derdiyok;

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#Ankaragücü#Transfer Haberleri#Eren Derdiyok