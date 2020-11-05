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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!

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TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!
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TFF 1. Lig'in 9. haftası, Altay ile Balıkesirspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

TFF 1. Ligde 9. haftanın perdesi İzmirde açılacak

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