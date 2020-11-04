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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Açılış maçı Erkan Özdamar'ın...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Açılış maçı Erkan Özdamar'ın...

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TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Açılış maçı Erkan Özdamar'ın...
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TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak

8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

 

TFF 1. Ligde 9. haftanın hakemleri açıklandı Açılış maçı Erkan Özdamarın...

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