TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Açılış maçı Erkan Özdamar'ın...
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle