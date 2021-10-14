TFF 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçlarda şu hakemler düdük çalacak:
16 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak
16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın
19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam
17 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman
16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay
19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu
18 Ekim Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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