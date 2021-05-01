TFF 1. Lig'de 8 maç aynı anda! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor...
TFF 1. Lig'de 33. hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Toplam 8 maçın aynı saatte başlayacağı TFF 1. Lig'de zirvede yer alan ve 64'er puanı bulunan Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor, sahalarında oynayacağı maçlarda Süper Lig'e çıkmak için hata yapmak istemiyorlar. 8 karşılaşmanın canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı, bugün aynı anda oynanacak 8 maçla yaşanacak.
Zirvede bulunan 3 takım Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor, sahasında oynayacağı maçlarda hata yapmak istemiyorlar.
İşte TFF 1. Lig'de oynanan tüm maçların canlı skorları;
Adana Demirspor 0 - 0 Balıkesirspor
Altınordu 2 - 1 Tuzlaspor
Keçiörengücü 1 - 1 Menemenspor
Bandırmaspor 1 - 0 Adanaspor
Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
İstanbulspor 0 - 0 Boluspor
Samsunspor 1 - 0 Ankaraspor
Ümraniyespor 0 - 0 Altay
TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU
1-Adana Demirspor: 64
2-Giresunspor: 64
3-Samsunspor: 64
4-İstanbulspor: 60
5-Altay: 57
6-Altınordu: 54
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