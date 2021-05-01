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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 8 maç aynı anda! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor...
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 8 maç aynı anda! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor...

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TFF 1. Lig'de 8 maç aynı anda! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor...

TFF 1. Lig'de 33. hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Toplam 8 maçın aynı saatte başlayacağı TFF 1. Lig'de zirvede yer alan ve 64'er puanı bulunan Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor, sahalarında oynayacağı maçlarda Süper Lig'e çıkmak için hata yapmak istemiyorlar. 8 karşılaşmanın canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

TFF 1. Lig'de 33. hafta heyecanı, bugün aynı anda oynanacak 8 maçla yaşanacak.

Zirvede bulunan 3 takım Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor, sahasında oynayacağı maçlarda hata yapmak istemiyorlar.

İşte TFF 1. Lig'de oynanan tüm maçların canlı skorları;

Adana Demirspor 0 - 0 Balıkesirspor

Altınordu 2 - 1 Tuzlaspor

Keçiörengücü 1 - 1 Menemenspor

Bandırmaspor 1 - 0 Adanaspor

Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor

İstanbulspor 0 - 0 Boluspor

Samsunspor 1 - 0 Ankaraspor

Ümraniyespor 0 - 0 Altay

TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU

1-Adana Demirspor: 64

2-Giresunspor: 64

3-Samsunspor: 64

4-İstanbulspor: 60

5-Altay: 57

6-Altınordu: 54

TFF 1. Ligde 8 maç aynı anda Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor...

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