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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi Balıkesir'de açılacak!

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TFF 1. Lig'de 8. haftanın perdesi Balıkesir'de açılacak!
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TFF 1. Lig'in 8. haftası, yarın Balıkesirspor ile Adanaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Ligde Tuzlaspor-Altay karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 1. Ligde haftanın maçı Hüseyin Göçekin
TFF 1. Lig'de haftanın maçı Hüseyin Göçek'in!

1 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

 

TFF 1. Ligde 8. haftanın perdesi Balıkesirde açılacak

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