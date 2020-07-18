TFF 1. Lig'de 6 maç oynanacak! İkinci biletin sahibi belli oluyor

Hatayspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek ikinci takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak. Bugünkü maçlar öncesinde 59 puanlı BB Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

ERZURUM AVANTAJLI

BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor’u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. Bugünkü karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri de netleşecek. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay’dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük’e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay’ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük’ün yenilip İzmir ekibinin Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

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