TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak
16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
19 Ekim Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay
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