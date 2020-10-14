TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak

16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

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