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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak
16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Ekim Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

 

TFF 1. Ligde 5. hafta hakemleri açıklandı

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