MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 40 yıl sonra... Ankaragücü - Gençlerbirliği
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra... Ankaragücü - Gençlerbirliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra... Ankaragücü - Gençlerbirliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra... Ankaragücü - Gençlerbirliği

Süper Lig'den geçen sezon düşen MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 40 yıl sonra TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek.

Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi