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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak!

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TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak!
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TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

 

TFF 1. Ligde 4. haftanın perdesi yarın açılacak

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