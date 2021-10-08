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TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu

#TFF 1. Lig#Fikstür#Maç Programı
TFF 1. Ligde 4 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'de 10, 11, 12 ve 13. haftaların programı duyuruldu.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın programı şöyle:

- 10. Hafta

22 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)

23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)

24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

- 11. Hafta

30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Manisa-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Kazım Karabekir)
19.00 Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

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1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)
20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

- 12. Hafta

5 Kasım Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Denizlispor (Vefa)
20.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

- 13. Hafta

20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitci Timsah Park)

21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Manisa-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

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#TFF 1. Lig#Fikstür#Maç Programı