TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın programı şöyle:
- 10. Hafta
22 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa (Eryaman)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
- 11. Hafta
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Manisa-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)
31 Ekim Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Kazım Karabekir)
19.00 Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)
20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
- 12. Hafta
5 Kasım Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Denizlispor (Vefa)
20.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Manisa (Yeni 19 Mayıs)
19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)
- 13. Hafta
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitci Timsah Park)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Manisa-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)