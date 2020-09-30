TFF 1. Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
2 Ekim Cuma
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Şeker
3 Ekim Cumartesi
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: Mert Güzenge
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor: Turgut Doman
16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Ankaraspor: Alper Çetin
4 Ekim Pazar
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Burak Pakkan
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor: Ramazan Keleş
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor: Sarper Barış Saka
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
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