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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
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Haber Giriş: 02.07.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı

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TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı
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TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)
17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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