MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.04.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Murat Erdoğan
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Caner Ak
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
Akhisarspor-Altay: Burak Şeker
Tuzlaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
Menemenspor-Eskişehirspor: Gürcan Hasova
Bursaspor-İstanbulspor: Serkan Tokat
Ankaraspor-Royal Hastanesi: Mert Güzenge
Altınordu-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

TFF 1. Ligde 32. haftanın hakemleri açıklandı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi