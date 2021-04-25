TFF 1. Lig'de 32. hafta tamamlandı! Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı
TFF 1. Lig'in 32. haftası, aynı anda oynanan 9 maç sonrasında tamamlandı. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Samsunspor ve Adana Demirspor maçlarını kazanırken, lider Giresunspor'un Altınordu ile berabere kalmasının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.
TFF 1. Lig'in 32. haftası, müthiş bir heyecana sahne oldu ve aynı anda başlayan 9 maç sonrası zirvede taşlar yerinden oynadı.
Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Bir diğer zirve adayı Samsunspor da Boluspor deplasmanından istediğini aldı ve sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.
32. haftaya lider giren Giresunspor ise Altınordu deplasmanında takıldı. Karadeniz ekibi, İzmir deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak liderliği Adana Demirspor'a bıraktı.
Ankaraspor Bandırmaspor'u sahasında 3-2 yenmesine karşın, Menemenspor'un Eskişehirspor'u yenmesiyle Spor Toto 2. Lig'e düşen ikinci takım oldu.
İşte TFF 1. Lig'de 32. haftanın toplu sonuçları;
Adanaspor 0 - 2 Ümraniyespor
Akhisarspor 2 - 0 Altay
Altınordu 0 - 0 Giresunspor
Ankaraspor 3 - 2 Bandırmaspor
Balıkesirspor 1 - 2 Keçiörengücü
Boluspor 0 - 2 Samsunspor
Bursaspor 1 - 2 İstanbulspor
Menemenspor 2 - 1 Eskişehirspor
Tuzlaspor 0 - 3 Adana Demirspor
İŞTE TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU
KALAN MAÇLAR
-GİRESUNSPOR
Akhisarspor
Tuzlaspor (D)
- ADANA DEMİRSPOR
Balıkesirspor
Menemenspor (D)
-SAMSUNSPOR
Ankaraspor
Adanaspor (D)
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