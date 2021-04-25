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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 32. hafta tamamlandı! Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı
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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 32. hafta tamamlandı! Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı

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TFF 1. Lig'de 32. hafta tamamlandı! Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı

TFF 1. Lig'in 32. haftası, aynı anda oynanan 9 maç sonrasında tamamlandı. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Samsunspor ve Adana Demirspor maçlarını kazanırken, lider Giresunspor'un Altınordu ile berabere kalmasının ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

TFF 1. Lig'in 32. haftası, müthiş bir heyecana sahne oldu ve aynı anda başlayan 9 maç sonrası zirvede taşlar yerinden oynadı.

Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bir diğer zirve adayı Samsunspor da Boluspor deplasmanından istediğini aldı ve sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

32. haftaya lider giren Giresunspor ise Altınordu deplasmanında takıldı. Karadeniz ekibi, İzmir deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak liderliği Adana Demirspor'a bıraktı.

Ankaraspor Bandırmaspor'u sahasında 3-2 yenmesine karşın, Menemenspor'un Eskişehirspor'u yenmesiyle Spor Toto 2. Lig'e düşen ikinci takım oldu.

İşte TFF 1. Lig'de 32. haftanın toplu sonuçları;

Adanaspor 0 - 2 Ümraniyespor

Akhisarspor 2 - 0 Altay

Altınordu 0 - 0 Giresunspor

Ankaraspor 3 - 2 Bandırmaspor

Balıkesirspor 1 - 2 Keçiörengücü

Boluspor 0 - 2 Samsunspor

Bursaspor 1 - 2 İstanbulspor

Menemenspor 2 - 1 Eskişehirspor

Tuzlaspor 0 - 3 Adana Demirspor

İŞTE TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU

TFF 1. Ligde 32. hafta tamamlandı Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı

KALAN MAÇLAR

-GİRESUNSPOR

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)

- ADANA DEMİRSPOR

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

-SAMSUNSPOR

Ankaraspor

Adanaspor (D)

TFF 1. Ligde 32. hafta tamamlandı Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı

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