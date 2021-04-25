TFF 1. Lig'de 32. hafta tamamlandı! Samsunspor ve Adana Demirspor kazandı, lider Giresunspor takıldı

TFF 1. Lig'in 32. haftası, müthiş bir heyecana sahne oldu ve aynı anda başlayan 9 maç sonrası zirvede taşlar yerinden oynadı.

Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Bir diğer zirve adayı Samsunspor da Boluspor deplasmanından istediğini aldı ve sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

32. haftaya lider giren Giresunspor ise Altınordu deplasmanında takıldı. Karadeniz ekibi, İzmir deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak liderliği Adana Demirspor'a bıraktı.

Ankaraspor Bandırmaspor'u sahasında 3-2 yenmesine karşın, Menemenspor'un Eskişehirspor'u yenmesiyle Spor Toto 2. Lig'e düşen ikinci takım oldu.

İşte TFF 1. Lig'de 32. haftanın toplu sonuçları;

Adanaspor 0 - 2 Ümraniyespor

Akhisarspor 2 - 0 Altay

Altınordu 0 - 0 Giresunspor

Ankaraspor 3 - 2 Bandırmaspor

Balıkesirspor 1 - 2 Keçiörengücü

Boluspor 0 - 2 Samsunspor

Bursaspor 1 - 2 İstanbulspor

Menemenspor 2 - 1 Eskişehirspor

Tuzlaspor 0 - 3 Adana Demirspor

İŞTE TFF 1. LİG'DE PUAN DURUMU

KALAN MAÇLAR

-GİRESUNSPOR

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)

- ADANA DEMİRSPOR

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

-SAMSUNSPOR

Ankaraspor

Adanaspor (D)

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