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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

TFF 1. Ligde 31. haftanın hakemleri açıklandı

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