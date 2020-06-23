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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 30 hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 30 hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 30 hafta hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:
17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

 

TFF 1. Ligde 30 hafta hakemleri açıklandı

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