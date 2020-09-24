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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!

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TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Adana'da açılıyor!
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TFF 1. Lig'in 3. haftası yarın yapılacak Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

 

TFF 1. Ligde 3. haftanın perdesi Adanada açılıyor

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