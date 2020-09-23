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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler

26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bursaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor: Caner Ak

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27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman
16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Altay-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

 

TFF 1. Ligde 3. haftanın hakemleri açıklandı

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