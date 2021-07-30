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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Stadyum detayı...

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TFF 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Stadyum detayı...

13 Ağustos'ta başlayacak TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada oynanacak maçların programı TFF tarafından duyuruldu.

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftanın maç programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada TFF 1. Lig'de sezon, 13 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30'da Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Stat bilgisi açıklanmayan maçların nerede oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

İşte TFF 1. Lig'de 3 haftalık program;

TFF 1. Ligde 3 haftalık program açıklandı Stadyum detayı...

TFF 1. Ligde 3 haftalık program açıklandı Stadyum detayı...

TFF 1. Ligde 3 haftalık program açıklandı Stadyum detayı...

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