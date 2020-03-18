TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
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