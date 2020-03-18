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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

22 Mart Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

TFF 1. Ligde 29. hafta hakemleri açıklandı

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