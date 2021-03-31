TFF 1. Lig'de 28. hafta hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
4 Nisan Pazar:
13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay: Mustafa Kürşad Filiz