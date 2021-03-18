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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak

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TFF 1. Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak

TFF 1. Lig'in 27. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Altay ile Menemenspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Altay-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Mart Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Giresunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

 

TFF 1. Ligde 27. haftanın perdesi yarın açılacak

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