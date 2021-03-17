TFF 1. Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
19.00 Altay-Menemenspor: Çağdaş Altay
20 Mart Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Kadir Sağlam
13.30 İstanbulspor-Altınordu: Özgür Yankaya
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
19.00 Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
21 Mart Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Malok
16.00 Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: Cihan Aydın
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Emre Kargın
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