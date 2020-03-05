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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!

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TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!
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TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 1. Ligde 26. haftanın perdesi İzmir ve Adanada açılıyor

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