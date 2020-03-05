TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi İzmir ve Adana'da açılıyor!
TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
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