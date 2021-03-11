MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 26. hafta yarın başlıyor
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın başlıyor

TFF 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında GZT Giresunspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (15 Temmuz)
16.00 Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Ankaraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

 

TFF 1. Ligde 26. hafta yarın başlıyor

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi