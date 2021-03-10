TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler
13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol
19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin
15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
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