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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:
19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

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14 Mart Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol
19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

 

TFF 1. Ligde 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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