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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Mert Güzenge
16.00 Ankaraspor-Menemenspor: Yasin Kol
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Emre Malok
19.00 Altay-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

 

TFF 1. Ligde 25. haftanın hakemleri açıklandı

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