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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

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16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka

1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan

 

TFF 1. Ligde 24. hafta hakemleri açıklandı

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