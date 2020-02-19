TFF 1. Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Cumartesi günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren BB Erzurumspor - Bursaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TFF 1. Lig'de 21, 22 ve 23 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:



21 Şubat Cuma

19.00 Osmanlıspor - Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor - Hatayspor: Hakan Ceylan



22 Şubat Cumartesi

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Ümraniyespor - Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor - Altınordu: Yasin Kol



23 Şubat Pazar

14.00 Giresunspor - Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay - Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor - Boluspor: Ramazan Keleş





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