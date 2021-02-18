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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi yarın 3 maçla açılacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:11 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi yarın 3 maçla açılacak!

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TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi yarın 3 maçla açılacak!
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TFF 1. Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Ligde yarın Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20 Şubat Cumartesi:
13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Şubat Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz belli değil)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirpor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

 

TFF 1. Ligde 22. haftanın perdesi yarın 3 maçla açılacak

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