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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!

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TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi İzmir'de açılacak!

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 1. Ligde 22. haftanın perdesi İzmirde açılacak

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