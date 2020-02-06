MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 21. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Açılış maçında Fatih Karagümrük, lider Hatayspor'u konuk edecek. Vefa Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın dikkati çeken mücadelesinde Adana derbisi oynanacak. Zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Adanaspor'u 8 Şubat Cumartesi günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

Ligde 21. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

TFF 1. Ligde 21. haftanın perdesi açılıyor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle