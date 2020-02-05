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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Yasin Kol

8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Eskişehirspor-Altınordu: Emre Malok
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor: Hakan Ceylan

9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor: Alper Çetin
19.00 Altay-Boluspor: Erkan Özdamar

10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

TFF 1. Ligde 21. hafta hakemleri açıklandı

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