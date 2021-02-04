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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge

 

TFF 1. Ligde 20. haftanın hakemleri açıklandı

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