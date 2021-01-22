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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Bahattin Şimşek
16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor: Zorbay Küçük
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor: Onur Özütoprak

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24 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Emre Kargın
13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor: Burak Pakkan
16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-Altay: Murat Erdoğan

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25 Ocak Pazartesi:
16.00 İstanbulspor-Adanaspor: Hakan Ceylan
19.00 Altınordu-Menemenspor: Direnç Tonusluoğlu

 

TFF 1. Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı

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