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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

26 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

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27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge

 

TFF 1. Ligde 16. haftanın hakemleri açıklandı

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