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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maç Birincioğlu'nun...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maç Birincioğlu'nun...

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TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maç Birincioğlu'nun...
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TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: Hakan Ceylan
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor: Caner Ak
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

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20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Pakkan
19.00 İstanbulspor-Bursaspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok
18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
19.00 Giresunspor-Altınordu: Burak Şeker

 

TFF 1. Ligde 15. haftanın hakemleri açıklandı Kritik maç Birincioğlunun...

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