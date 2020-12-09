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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı! Açılışı Bülent Birincioğlu yapacak...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı! Açılışı Bülent Birincioğlu yapacak...

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TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı! Açılışı Bülent Birincioğlu yapacak...
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TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Aralık Cumartesi:
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Aralık Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serkan Tokat
13.30 Altınordu-Akhisarspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Altay: Volkan Bayarslan
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Bahattin Şimşek
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

14 Aralık Pazartesi:
16.00 Menemenspor-İstanbulspor: Ali Şansalan
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Arda Kardeşler

 

TFF 1. Ligde 14. hafta hakemleri açıklandı Açılışı Bülent Birincioğlu yapacak...

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