MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...
GeriFutbol TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

4 Aralık Cuma:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19.00 Bursasspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan

5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay: Kadir Sağlam
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya

Hüseyin Eroğlu: Altınordu olarak hedefimiz...
Hüseyin Eroğlu: "Altınordu olarak hedefimiz..."

6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker

 

TFF 1. Ligde 12. haftanın hakemleri açıklandı Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle