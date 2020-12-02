TFF 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! Liderin maçını Atilla Karaoğlan yönetecek...
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
4 Aralık Cuma:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19.00 Bursasspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Hakan Ceylan
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay: Kadir Sağlam
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Emre Malok
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor: Özgür Yankaya
6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor: Burak Şeker
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