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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın 2 maçla başlıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın 2 maçla başlıyor!

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TFF 1. Lig'de 12. hafta yarın 2 maçla başlıyor!
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TFF 1. Lig'in 12. haftası, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

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6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

 

TFF 1. Ligde 12. hafta yarın 2 maçla başlıyor

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