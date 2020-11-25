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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları! Balıkesir derbisi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un...

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TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları! Balıkesir derbisi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un...
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TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın
19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker

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29 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk

30 Kasım Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge

 

TFF 1. Ligde 11. hafta maçları Balıkesir derbisi Abdullah Buğra Taşkınsoyun...

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