TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları! Balıkesir derbisi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un...
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın
19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker
29 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk
30 Kasım Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge
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