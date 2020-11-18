TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisi Emre Kargın'ın...
TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan
16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
22 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy
23 Kasım Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın
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