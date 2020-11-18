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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisi Emre Kargın'ın...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisi Emre Kargın'ın...

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TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı! İzmir derbisi Emre Kargın'ın...
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TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 Kasım Cumartesi:
13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan
16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

22 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy

23 Kasım Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

 

TFF 1. Ligde 10. hafta hakemleri açıklandı İzmir derbisi Emre Kargının...

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