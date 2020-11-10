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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı açıklandı

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TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı açıklandı
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TFF 1. Lig'de 10, 11, ve 12. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10, 11 ve 12. hafta maçlarının programı şöyle:

10. HAFTA
21 Kasım Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor (Giresun Atatürk)

22 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Vefa)
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

11. HAFTA
28 Kasım Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Kasım Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

12. HAFTA
4 Aralık Cuma:
19.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)
19.00 Bursasspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
13.30 Ankaraspor-Adanaspor (Osmanlı)
16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
19.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

6 Aralık Pazar:
16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

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