TFF 1. Lig | Ümraniyespor 0-2 Boluspor
TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Cemil Tunç
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Batuhan Artarslan (Dk. 88 Hüseyin Çolak), Mayi (Dk. 76 Turgut Doğan Şahin), Akabueze (Dk. 64 Gökhan Süzen), Gomis (Dk. 64 Okan Derici), Sow (Dk. 76 Zivkovic)
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Ali Keten, Fethi Özer, Alican Özfesli (Dk. 70 Burak Asan), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mertan Caner Öztürk), Bekir Yılmaz, Abdullayev (Dk. 70 Mihajlovic), Poepon (Dk. 79 Hamza Gür)
Goller: Dk. 83 Tugay Kacar, Dk. 90 5 Mihajlovic (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Poepon, Dk. 77 Fethi Özer, Dk. 81 Ali Keten, Dk. 86 Bekir Yılmaz, Dk. 89 Burak Asan (Beypiliç Boluspor), Dk. 59 Serkan Göksu, Dk. 62 Gomis, Dk. 85 Turgut Doğan Şahin, Dk. 90+3 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Ümraniyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında Batuhan Artarslan'la bir penaltıdan yararlanamadı.
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