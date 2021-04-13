MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTFF 1. Lig: Tuzlaspor 5-2 Eskişehirspor
GeriFutbol TFF 1. Lig: Tuzlaspor 5-2 Eskişehirspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig: Tuzlaspor 5-2 Eskişehirspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1. Lig: Tuzlaspor 5-2 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor'u 5-2 yendi.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz

Tuzlaspor: Angeler (Dk. 46 Metin Erol), Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Arif Morkaya), Yohou, Ferhat Öztorun (Dk. 90 Mahmut Bulut), Rotman, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya (Dk. 87 Muhammed Sarıkaya), Pucko, Alan (Dk. 80 Cajic), Thuram

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseler, Emir Yıldız (Dk. 73 Arda Okumuş), Bartu Göçmen (Dk. 69 Necati Atilla Karaca), Mevlüt Çelik, Utku Kızılkaya (Dk. 53 Bedirhan Altunbaş), Furgan Polat, Uğur Can Semizoğlu, Doğukan Ünal (Dk. 53 Selman Çiftkanatlı), Onur Arı, Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 15 ve 45+2 Onur Arı (Eskişehirspor), Dk. 42 Gökcan Kaya, Dk. 46, 49 (Penaltıdan) ve 70 Thuram, Dk. 55 Arif Morkaya (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Utku Kızılkaya, Dk. 48 Emir Yıldız (Eskişehirspor) 

 

TFF 1. Lig: Tuzlaspor 5-2 Eskişehirspor

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi